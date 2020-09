Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (03.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Anleger von Ballard Power hätten es momentan nicht leicht. Charttechnisch drohe eine kurzfristige Fortsetzung der Korrektur, nachdem Ballard Power am Dienstag gemeldet habe, frisches Kapital einzusammeln.Der Anbieter von Brennstoffzellentechnik gehe in puncto Kapitalmaßnahme einen ähnlichen Weg wie Tesla, denn die Aktienemission solle über ein At-The-Market-Programm (ATM) von Zeit zur Zeit nach Ermessen des Unternehmens ausgegeben werden.Angesichts des steilen Kursanstiegs in den zurückliegenden Monaten ein lukrativer Deal für Ballard Power. Die Aktie habe eine fulminante 200-Prozent-Rally hingelegt, ehe das Papier seit Mitte Juli in eine Korrekturbewegung übergelaufen sei.Bei den bestehenden Aktionären sei die Meldung indes nicht gut angekommen, denn wenn die Emission in Höhe von 250 Millionen Dollar vollständig ausgeführt werde, verwässere es die Beteiligung der Altaktionäre.Daher sollten Anleger mit einem Einstieg in die Ballard Power Systems-Aktie noch etwas abwarten, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Die Chancen stünden gut, dass man beim Marktführer von Brennstoffzellen noch günstiger zum Zug kommen könne. (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link