Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (21.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der vom "Aktionär" ins Leben gerufene Wasserstoff-Index, der nach der Übernahme von Hydrogenics nur noch aus neun aussichtsreichen Mitgliedern bestehe, markiere fast täglich neue Rekordstände. Inzwischen sei es an der Zeit, dass die Zugpferde im Index eine kurze Verschnaufpause einlegen würden.Die Ballard Power Systems-Aktie sei derzeit nicht zu bändigen. Am Freitag habe das Papier des Brennstoffzellen-Spezialisten 6,4% fester geschlossen und stehe damit kurz vor dem Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Doch angesichts der Rally in den letzten Monaten wäre eine kurze Verschnaufpause gesund. Indes werde Ballard Power Systems bald einen Einblick in die operative Entwicklung geben. Die Zahlenvorlage für das dritte Quartal sei für den 31. Oktober vorgesehen.Die zuletzt starke Aufwärtsbewegung bei Ballard Power Systems zeige erste Überhitzungstendenzen. Eine Konsolidierung wäre zu begrüßen. Das betreffe auch den E-Mobilität Wasserstoff Index. Inzwischen notiere der Index über der Marke von 120 Punkten. Nach einer kurzen Verschnaufpause sollten neue Rekordstände möglich sein. Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: