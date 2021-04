Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,50 EUR -0,11% (27.04.2021, 12:02)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

22,39 USD +2,19% (26.04.2021, 22:00)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

22,76 CAD +1,57% (26.04.2021, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (27.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Konzerns habe gerade noch die Kurve gekratzt. Nachdem die Ballard Power Systems-Aktie vor zwei Wochen unter wichtige Unterstützungen sei, habe sie seit letzten Mittwoch wieder ordentlich zulegen können. Das gebe Anlegern zwar wieder Hoffnung, dennoch müssten jetzt noch unbedingt diese Marken überwunden werden.Seit der starken Korrektur zwischen Mitte Februar und Anfang März sei die Ballard Power Systems-Aktie in einer immer enger werdenden Range geschwankt. Mitte April habe sich Lage dann nochmal zugespitzt. Das Papier sei unter die 200-Tage-Linie bei 21,39 USD sowie unter die Unterstützungszone, die zwischen 20,90 und 21,70 USD verlaufe, gerutscht. Am Verlaufstief bei 18,25 USD sei es letzten Mittwoch aber punktgenau zu einem Rebound gekommen. Mit einem Sprung nach oben habe in den vergangenen beiden Handelstagen die Unterstützungszone sowie der GD200 erfolgreich zurückerobert werden können.Während des Anstiegs hätten der Momentum- und der Stochastik-Indikator jeweils ihre Triggerlinie durchbrochen und damit Kaufsignale generiert. Könne der Kurs diesen Impuls nutzen und nun die kurzfristige Abwärtstrendlinie bei rund 23 USD überschreiten, stehe die Wahrscheinlichkeit für eine anhaltende Erholungsbewegung recht gut. Die nächsten Etappenziele lägen dann am 2020er-Hoch bei 24,60 USD und am GD100 bei 26,50 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: