NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,83 USD -16,93% (04.05.2021, 15:40)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,66 CAD -16,83% (04.05.2021, 15:40)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ballard Power Systems habe vorbörslich die Zahlen zum 1. Quartal vorgelegt. Der Verlust sei etwas höher ausgefallen als erwartet. Der Umsatz sei niedriger gewesen als erwartet. Er habe sich auf 17,6 Mio. USD belaufen, was einem Rückgang um gut 26% im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Analysten hätten im Schnitt mit einem Erlös von 25,25 Mio. USD gerechnet. Der Aktienprofi verweise darauf, dass sich das Unternehmen durchaus optimistisch anhöre. Man sehe eine Wachstumsfahrt vor sich. Das Problem sei, dass es die Anleger nicht so sehen würden und die Aktie in den Boden einrammen würden. Analysten seien für den Wert langfristig positiv gestimmt. Vielleicht gibt es jetzt bei der Ballard Power Systems-Aktie eine interessante Einstiegschance, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:13,675 EUR -18,26% (04.05.2021, 15:54)