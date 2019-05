Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (09.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Kurssteigerungen bei den europäischen Wasserstoff-Werten PowerCell, Nel und Hexagon Composites seien beeindruckend. Doch der wohl bekannteste Brennstoffzellen-Entwickler, Ballard Power, komme nicht vom Fleck. Auch ein neuer Auftrag helfe der Aktie nicht auf die Sprünge - noch nicht.Im Rahmen des Projektes "Alberta Zero-Emissions Truck Electrification Collaboration" (AZETEC) werde Ballard Power Brennstoffzellen-Systeme für zwei 64 Tonner liefern. Insgesamt handle es sich um sechs Brennstoffzellen-Module der Kanadier. Technologisch komme dabei die LCS-Technologie von Ballard Power zum Einsatz, die 2019 auf den Markt kommen sollten.Bei Ballard Power stehe vor allem die Entwicklung in China im Fokus. Im Rahmen der umfangreichen Kooperation mit Weichai Power hätten die Kanadier zuletzt einen Auftrag vermelden können. Weniger erfreulich sei indes die operative Entwicklung im ersten Quartal gewesen. Der Umsatz sei kräftig eingebrochen.Gelinge es der Ballard-Power-Aktie, den Abwärtstrend zu knacken und dabei auch das April-Hoch bei 3,56 Dollar zu überwinden, wäre dies ein positives Signal für die Ballard-Bullen.Vorher sollten interessierte Anleger abwarten und das Papier im Auge behalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link