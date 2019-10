Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,26 EUR +1,15% (22.10.2019, 10:18)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,80 USD +3,20% (21.10.2019)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,57 CAD +2,99% (21.10.2019)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (22.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Höher, schneller, weiter: Die dynamische Aufwärtsbewegung bei den Aktien von Ballard Power kenne offenbar keine Grenzen. Im gestrigen Handel seien die Papiere des kanadischen Brennstoffzellen-Pioniers an der Wall Street 3,2 Prozent auf 5,80 Dollar nach oben geschnellt und hätten damit auf einem neuen Mehrjahreshoch geschlossen.Zuletzt habe die Ballard Power-Aktie im November 2017 in diesen Kursregionen notiert. Daraus resultiere auch der nächste charttechnische Widerstand bei 5,94 Dollar. Würden die Bullen diese Hürde aus dem Weg räumen, rücke sogar das Mehrjahreshoch bei 8,38 Dollar in den Fokus.Allerdings sei der Anstieg der letzten Wochen nur mit wenig Newsflow von Unternehmensseite unterfüttert. Mittlerweile stehe einer Börsenbewertung von satten 1,43 Milliarden Dollar ein erwarteter Umsatz für 2020 von 131,2 Millionen Dollar gegenüber. Das entspreche einem knackigen Kurs/Umsatz-Verhältnis von 11.Zukäufe sollten unbedingt zurückgestellt und die nächsten Trading-Gewinne eingestrichen werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: