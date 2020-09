Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power-Aktie stecke mitten in einer Korrektur. Mittlerweile habe sich der Wert fast 40 Prozent vom Rekordhoch Mitte Juli entfernt. Nach dem Fall unter die 100-Tage-Linie könnte sich die Abwärtsbewegung weiter verstärken. "Der Aktionär" zeige auf, welche charttechnischen Marken jetzt in den Fokus rücken würden.Starken Support würde die Aktie im Bereich der horizontalen Unterstützungslinie bei 12 Dollar erfahren. An dieser Stelle verlaufe das Januar-Hoch. Falle der Kurs doch unter diesen Bereich, rücke die 200-Tage-Linie bei 11,27 Dollar in den Fokus.Für steigende Kurse müsse Ballard Power erst einmal die 50-Tage-Linie bei 16,41 Dollar zurückerobern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: