Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

27,69 EUR -1,32% (29.01.2021, 14:46)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

34,00 USD -1,08% (28.01.2021, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

43,53 CAD -1,09% (28.01.2021, 22:25)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Deutschland Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (29.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie habe in dieser Woche zwar eine neues Mehrjahreshoch erreicht, doch trotzdem komme sie nicht weg vom Fleck. Im Sog des schwachen Gesamtmarktes habe der Wert seine Kursgewinne vom Anfang der Woche wieder abgeben müssen. Auf diese Marken komme es nun an.Seit letzter Woche schwanke die Ballard Power Systems-Aktie in einer Range zwischen 32,80 und 38 USD. Am Dienstag sei der Wert sogar kurzzeitig aus dem Bereich ausgebrochen und habe dabei ein neues Mehrjahreshoch bei 38,68 USD markieren können. In den vergangenen beiden Handelstagen habe allerdings der schwache Gesamtmarkt belastet, sodass der Titel unter die Unterstützung am 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 34,24 USD gefallen sei.Am Zwischenhoch bei 32,75 USD habe der Fall gestoppt werden können. Diese Marke habe der Kurs innerhalb der letzten zwei Wochen bereits dreimal erfolgreich gestestet und stelle damit eine wichtige Unterstützung dar. Sollte der Titel nun in den nächsten Tagen auch unter diese Unterstützung fallen, sei mit weiteren Rücksetzern bis an die 30-USD-Marke zu rechnen.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: