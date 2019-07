NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch über die Marke von 4,27 Dollar sei bei dem kanadischen Titel vor Kurzem gescheitert. Jedoch sei der seit Mitte Juni bestehende kurzfristige weiter intakt, die Aktie laufe in eine Dreiecksformation hinein. Diese sollte sich in den kommenden Handelstagen nach oben oder unten auflösen. Für eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung bedürfe es den Ausbruch über die 4,27-Dollar-Marke.Würden es die Bullen nicht schaffen, die Hürde aus dem Weg zu räumen, sollten Trader kurzfristig die Marke von 4,00 Dollar im Auge behalten. Zusätzlich sichere der GD50 bei 3,81 Dollar und die 100-Tage-Linie bei 3,56 Dollar ab. Derzeit befinde sich die 200-Tage-Linie bei 3,40 Dollar. Ebenfalls wichtig: Der seit Dezember bestehende Aufwärtstrend verlaufe aktuell bei 3,65 Dollar. Falle dieser Trend, werde es aus charttechnischer Sicht kritisch.Die Ballard Power Systems-Aktie bleibt eine spekulative Wette auf den nachhaltigen Durchbruch der Brennstoffzellen-Technologie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Charttechnisch stünden die Ampeln vorerst weiter auf Grün, spekulativ ausgerichtete Trader sollten dabei bleiben und auf den Ausbruch auf ein neues Jahreshoch setzen. Im Anschluss wäre der Weg in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 4,62 Dollar geebnet. (Analyse vom 11.07.2019)