Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

15,325 EUR +1,39% (23.06.2021, 16:44)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,39 USD +2,05% (23.06.2021, 16:30)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

22,57 CAD +1,67% (23.06.2021, 16:30)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (23.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor stabilisiere sich zunehmend und es würden sich neue Chance für Anleger ergeben. Auch die Ballard Power-Aktie erhole sich und habe bereits um 40 Prozent in fünf Wochen zugelegt. Aus charttechnischer Sicht sollten Trader nun diese Marken auf dem Schirm haben.Zum Monatswechsel habe die Ballard Power Systems-Aktie den Abwärtstrend durchbrechen und sich stabil über der Unterstützung bei 16,65 Dollar halten können. Das Papier habe vor zwei Wochen ein Zwischenhoch bei 18,86 Dollar erreicht. Diese Marke stelle aktuell einen Widerstand dar.Im gestrigen Dienstagshandel hätten viele Wasserstoff-Aktien kräftig zugelegt. Die Ballard Power Systems-Aktie habe mit einem Tagesgewinn von 6,5 Prozent geschlossen. Ein starkes Zeichen für die weitere Erholung im Sektor und bei der Aktie. Technische Indikatoren wie der MACD und der RSL würden ebenfalls eine Fortsetzung der Erholung signalisieren.Die Ballard Power Systems-Aktie nehme nun Fahrt auf den aktuellen Widerstand bei 18,87 Dollar, welcher nur noch knapp fünf Prozent entfernt sei. Sobald der Kurs diese Marke überwinde, werde gleichzeitig ein neues Kaufsignal ausgelöst. Zusätzlich befinde sich direkt über diesem Level noch ein Gap vom 4. Mai. In Kombination mit dem neuen Kaufsignal und der Tendenz, dass in der Regel ein Gap-Close stattfinde, komme weiterer Schwung in den Titel. Der Gap-Close wäre abgeschlossen, sobald der Kurs über 20,15 Dollar steige.Trader legen sich auf die Lauer und warten auf das Kaufsignal, sobald der Kurs den Widerstand knackt, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link