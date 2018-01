NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Brennstoffzellentechnologien, wie sie das kanadische Unternehmen im Produktportfolio habe, seien nicht nur für Autos geeignet. Im November habe Ballard Power Systems mit Siemens eine Entwicklungspartnerschaft für Züge geschlossen. Aber auch der Brennstoffzellenantrieb in europäischen und asiatischen Bussen könnte 2018 stark an Bedeutung gewinnen.Charttechnisch sei die Ballard Power Systems-Aktie zwar aktuell klar angeschlagen. Gewinne das Thema aber immer mehr an Bedeutung, dürfte der Titel profitieren. Langfristig hätten die Technologien Ballard Power Systems viel Potenzial, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2018)Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,245 Euro -0,61% (19.01.2018, 22:25)