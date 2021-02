Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol Deutschland: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power habe eine weitere Absichtserklärung mit einem australischen Unternehmen geschlossen. Mit vereinten Kräften solle es bald gleichsam weit hinaus auf das Meer gehen. An der Börse hätten die Papiere des kanadischen Brennstoffzellenherstellers derweil weiter Fahrt aufgenommen und zuletzt ein frisches Kaufsignal generiert.Bereits am Mittwoch habe Ballard Power die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MOU) mit dem australischen Schiffsbauer Global Energy Ventures bekannt gegeben. Ziel der Kooperation sei der Bau eines mit Brennstoffzellen betriebenen Schiffs. Dieses solle später bis zu 2.000 Tonnen komprimierten grünen Wasserstoff transportieren und eine Antriebsleistung von 26 Megawatt (rund 35.350 PS) besitzen.Dank der guten Nachricht habe die Ballard Power-Aktie zuletzt wieder an Schwung gewonnen und am heutigen Freitag ein neues Mehrjahreshoch bei 39,36 Dollar markiert. Werde dieses überwunden, rücke die 40-Dollar-Marke in greifbare Nähe.Ballard Power liefert derzeit ein frisches Kaufsignal nach dem anderen, Trader können zugreifen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2021)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link