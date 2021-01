Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,39 EUR -2,54% (26.01.2021, 18:07)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

261,40 HKD -6,11% (26.01.2021)



NASDAQ Other OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

34,24 USD -2,89% (26.01.2021, 17:50)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie klettere immer weiter. Angetrieben von einem positiven Newsflow sowie neuen Kaufempfehlungen mehrerer Analysten habe das Papier des chinesischen Automobil-Herstellers seit Jahresbeginn bereits 40 Prozent zugelegt. Der heutige Rücksetzer? Geschenkt...Vergangene Woche hätten Kelvin Lau von Daiwa Securities und Ken Lee von UOB Kay Hian ihre Kursziele für die BYD-Aktie nach oben korrigiert. Während Lau ein Kursziel von 290 Hongkong-Dollar für möglich halte, lege sich Ken Lee etwas weiter aus dem Fenster. Der Analyst von UOB Kay Hian halte Kurse von 320 Honkong-Dollar für realistisch.Am Dienstag gehe es mit dem Papier allerdings etwas bergab. Gehe es nach Charttechnik-Experte Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL, so bestehe kein Grund zur Sorge."Die Aktie von BYD befindet sich weiter in einer deutlichen Aufwärtsdynamik. Selbst bei einem Unterhandeln der nächsten Supportlinie um 26,95 Euro käme dies lediglich der Rückkehr in den charttechnischen Aufwärtstrend gleich. Dieser hatte bereits Ende September 2020 seinen Anfang gefunden. Die aktuell schwindelerregende Höhe wird begleitet von neutraler Markttechnik. So zeigen sich sowohl Slow-Stochastik als auch MACD neutral. Das Handelsvolumen ist ebenfalls konstant. Auch der "Alles-auf-einen-Blick"-Indikator Ichimoku zeugt von anhaltender Trendstärke. Kurzfristige Korrekturen in diesem Aufwärtstrend müssen aber immer eingeplant werden. Je nach Einstiegszeitpunkt beziehungsweise Risikoaffinität sollten die Stopps gezogen werden", sage Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL.Anleger bleiben dabei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. Jedoch: Stoppkurs auf 22,50 Euro nachziehen! (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link