Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät, die BYD-Aktie zu halten! (Analyse vom 12.02.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,00 EUR -0,99% (12.02.2021, 16:17)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (12.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Während die Experten rund um den Globus über einen möglichen Batterie-Engpass für Elektroautos spekulieren würden, sei BYD nahezu von jeglichen Sorgen befreit. Der Autobauer habe frühzeitig eine eigene Batterie-Produktion hochgezogen und sich dadurch die nötigen Zellen für seine Stromer gesichert.Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas erwarte, dass durch eine mögliche Knappheit der Batterien die Wachstumskurven für E-Autos in den nächsten Quartalen oder sogar Jahren durchaus etwas abflachen könnten.Schon länger würden Experten darüber diskutieren, ob für die nächsten Jahre genug Batteriezellen für E-Autos zur Verfügung stehen würden.Fakt sei aber, dass die asiatischen Hersteller ihre Marktmacht in den letzten Monaten deutlich ausgebaut hätten. Darüber hinaus hätten CATL, LG Chem, Samsung SDI bereits angekündigt, dass sie ihre Kapazitäten in den kommenden Jahren noch deutlich ausbauen möchten.Zudem habe BYD vor wenigen Monaten die leistungsfähige Blade-Battery entwickelt, mit der Reichweiten um 800 Kilometer mit einer Ladung möglich sein sollten. Die Blade-Battery werde u.a. in der neuen Elektro-Limousine Han verbaut.Die Batterie-Sparte entwickle sich immer mehr zu einem wichtigen Assett für BYD. Sollten sich die Pläne konkretisieren, dass die Chinesen ihre Batterie-Sparte ausgliedern und an die Börse bringen würden, sollte das der BYD-Aktie sicherlich weiteren Auftrieb geben.DER AKTIONÄR sehe die weitere Entwicklung von BYD positiv. Gute Position im Bereich E-Mobility, eigene Batterieproduktion, Wachstumsmarkt China. Was die Aktie betreffe, so bleibe es dabei: Kurzfristige Korrekturen im Aufwärtstrend müssten eingeplant werden. Je nach Einstiegszeitpunkt und Risikoaffinität sollten die Stopps gelegt werden.