Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe mit seinen Zahlen für das erste Quartal enttäuscht. Zwar sei der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt worden, gegenüber dem vierten Quartal 2020 jedoch sei das Ergebnis um 70 Prozent darunter geblieben. Darüber hinaus habe BYD lediglich die untere Bandbreite der abgegebenen Prognose erreicht. Im Anschluss hätten mehrere Analysten ihre Kursziele reduziert.BYD habe für das erste Quartal ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr von 108,3 Prozent auf 40,99 Milliarden Yuan gemeldet. Der Nettogewinn habe bei 237 Millionen Yuan (umgerechnet 36,6 Millionen Dollar) gelegen. Ein Plus von 110,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (112,6 Millionen Yuan).Analysten seien dennoch mit dem Zahlenwerk nicht ganz zufrieden gewesen. Was den Gewinn betreffe, so habe der chinesische Automobil-Hersteller lediglich die untere Range der im Vorfeld ausgegebenen Bandbreite zwischen 200 und 300 Millionen Yuan erreicht.In einer ersten Reaktion habe Analyst Jia Lu von der Bank of China International sein Kursziel auf 140 Hongkong-Dollar gesenkt. Auch die Bank of America habe reagiert. Die Experten hätten ihr Kursziel von 210 auf 192 Hongkong-Dollar reduziert.Am Freitag verliere die Aktie am Heimatmarkt in Hongkong weitere vier Prozent auf 160,90 Honkong-Dollar. Jetzt gelte es, die wichtige 200-Tage-Line bei 160,75 Hongkong-Dollar zu verteidigen.Es bleibe dabei: Die Elektrifizierung des Portfolios von BYD gehe voran. Zudem habe BYD mit seiner eigenen Batterieproduktion sowie der Blade Battery ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen Auto-Dinos. (Analyse vom 30.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link