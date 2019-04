Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,97 EUR +1,88% (10.04.2019, 10:06)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,95 EUR +1,88% (10.04.2019, 10:34)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (10.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteuer des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Konzerns habe in den letzten Tagen wieder deutlich Boden gut gemacht. Rückenwind habe es von den Absatzzahlen für den Monat März gegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe BYD ein Plus von 5,2% erzielt. Besonders stark hätten die Verkäufe der Elektroauto-Sparte zugelegt. Auch der Ausblick, den BYD vor einigen Wochen präsentiert habe, passe ins positive Bild. BYD habe im Vergleich zur Konkurrenz den Vorteil, neben Elektroautos gleichzeitig die Batterien für seine Elektrolitzer selbst zu fertigen.Die BYD-Aktie sehe charttechnisch gut aus. Jetzt gelte es den Widerstand bei 54,90 HongKong-Dollar (HKD) zu nehmen. Aktuell notiere die Aktie bei 53,25 HKD. Nehme die Aktie diese Hürde, sei der Weg bis 58,17 HKD oder umgerechnet 6,60 Euro frei.BYD bleibe eine spannende, wenn auch spekulative Möglichkeit am Boom der Elektromobilität in China zu partizipieren. Anleger sollten allerdings gute Nerven und einen langen Atem mit bringen. Der Stoppkurs sollte bei 4,65 Euro platziert werden, so Jochen Kauper, Redakteuer des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2019)