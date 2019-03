Börsenplätze BYD-Aktie:



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (20.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.BYD habe mit den Februar-Verkaufszahlen enttäuscht. Auf den ersten Blick zumindest. Je mehr Konkurrenten ihre Zahlen vorlegen würden, desto klarer werde, das BYD im Vergleich zu Geely zum Beispiel gar keine so schlechte Figur bei den Verkaufszahlen im Februar abgegeben habe.Der chinesische Autobauer habe in den ersten beiden Monaten des Jahres mit 70.753 Autos über 3% mehr verkauft als im Vorjahr. Im Februar habe BYD 26.833 Fahrzeuge an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht und damit 560 mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: Geely habe im Februar 24 Prozent weniger Autos verkauft.Fakt sei: Das Geschäft mit Elektroautos boome in China nach wie vor. BYD werde in Zukunft vor allem mit seiner eigenen Batterieproduktion punkten. Im Vergleich zu vielen anderen Autobauern ein Alleinstellungsmerkmal.Der Wert und das Potenzial der Batterie-Sparte seien noch nicht ausreichend im Kurs eingepreist. Die Aktie habe nach den Zahlen wieder einen Weg nach oben eingeschlagen. Nächstes Etappenziel sei die Marke von umgerechnet 6,00 Euro.BYD ist und bleibt eine spannende, wenn auch spekulative Möglichkeit am Boom der Elektromobilität in China zu partizipieren (Stoppkurs: 4,65 Euro), so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link