Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

11,90 EUR -1,16% (24.09.2020, 14:27)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

11,895 EUR -0,04% (24.09.2020, 14:41)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Elektroautos und Batterietechnik habe sich BYD bei Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) einst für eine Kooperation empfohlen. Damals sei das chinesische Unternehmen im Grunde nur Insidern ein Begriff gewesen. Inzwischen schicke sich BYD an, (womöglich) eine zweite Tesla-Story zu schreiben. Der Newsflow bleibe jedenfalls positiv.Konkret habe sich der chinesische Technologiekonzern einen weiteren Großauftrag für Elektrobusse in Skandinavien sichern können und liefere nun auch nach Finnland. Das skandinavische Transportunternehmen und BYD-Großkunde Nobina habe das neue 15-Meter lange Niederflurmodell bestellt. Dies sei zugleich der Markteintritt der Chinesen in den finnischen Bus-Markt.Nobina habe bereits Elektrobusse für öffentliche Verkehrsbetriebe in Skandinavien bestellt. Es gehe für Finnland nun um insgesamt 106 verschiedene BYD-Modelle, davon 64 Einheiten für Nobina-Dienste in Helsinki und 42 Einheiten für die Stadt Turku.Positiv stehe auch die Credit Suisse der BYD-Aktie gegenüber. Im Rahmen einer aktuellen Einschätzung hätten die Analysten der Schweizer Großbank das Kursziel für das Papier des chinesischen Elektroauto-Produzenten von 100 auf 125 Hongkong-Dollar (13,84 Euro) erhöht und das "outperform"-Votum bestätigt.DER AKTIONÄR sehe für die BYD-Aktie (langfristig) großes Potenzial. Engagierte Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR (Ausgabe 23/20) gefolgt seien, lägen bereits satt im Plus.Deshalb gilt das "einfache Prinzip": Gewinne weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2020)