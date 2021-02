Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

250,00 HKD +0,16% (08.02.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.02.2021/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Zuletzt habe der chinesische Konzern respektable Verkaufszahlen bekanntgegeben. Darüber hinaus gibe es gleich zwei neue Kaufempfehlung (von CMB International und Citic Securities) für die BYD-Aktie. Seit Mitte Januar habe sich der Aufwärtstrend des Titels deutlich beschleunigt. Das Papier komme seit Jahresbeginn auf eine außerordentlich gute Kursentwicklung von plus 33%.Fakt sei: BYD lege eine hohe Taktfrequenz an den Tag. Die neue E-Limousine Han sei bereits über 40.000 mal verkauft worden. Der Aufbau einer eigenen Premium-Marke für Elektroautos nehme Formen an. BYD habe Zhao Changjiang, Leiter der BYDs Vertriebsabteilung, zum Leiter eines Teams für den Aufbau der High-End-Automarke bestimmt. Hinzu komme ein möglicher Börsengang der Batteriesparte. Darüber hinaus komme der Automobilhersteller mit der Elektrifizierung des Portfolios voran. Solle heißen: Bei BYD kämen viele positive Faktoren zusammen.Anleger sollten sich von der Konsolidierung nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gut möglich, dass die BYD-Aktie die Kurslücke bei rund 230 HKD (24,64 Euro) schließen werde. Ohnehin lägen zwischen 230 und 220 HKD gleich mehrere starke Unterstützungen für die BYD-Aktie. Im Anschluss sollte das Papier wieder den Weg nach oben einschlagen. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2021)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:26,86 EUR -0,44% (08.02.2021, 11:19)