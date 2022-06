Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

35,515 EUR -2,26% (09.06.2022, 15:15)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

300,00 HKD -0,66% (09.06.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (09.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD schließe am heutigen Donnerstag an der Hongkonger Börse im Minus. Damit würden sich die Anzeichen mehren, dass das Papier nach der Rally der vergangenen Wochen vorerst eine Verschnaufpause einlegen könnte. Wie es mit der Aktie weitergehe, entscheide sich nun an dieser Marke.Zwar sei die Aktie von BYD mit einem Plus von 3,2 Prozent stark in den heutigen Donnerstag gestartet, doch in Hongkong habe ihr am Ende des Tages ein Verlust von 0,7 Prozent zu Buche gestanden. Damit stünden der RSI- und der Stochastik-Indikator kurz davor, ein Verkaufssignal zu generieren und eine mögliche Gegenbewegung einzuleiten.Daher sei es wichtig, dass die Unterstützung des August-Hochs bei 295,00 Hongkong-Dollar (HKD) halte. Im Tagesverlauf sei diese bereits erfolgreich getestet worden, was für ihre Stärke spreche. Könne die Marke auch an den nächsten Handelstagen erfolgreich getestet werden, dürfte die Jagd auf das bisherige Allzeithoch bei 324,60 Dollar weitergehen.Sollte der Support jedoch einknicken, dürfte der Titel die nächste Auffanglinie an der Oberkante des Gaps testen, das sich zwischen 285,40 und 288,00 HKD aufgetan habe. Darunter warte an der 272-HKD-Marke eine besonders starke Unterstützung.Für Anleger gilt unverändert: dabeibleiben, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link