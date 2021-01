Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie lege zum Auftakt der Handelswoche den Rückwärtsgang ein. Auf eine Herabstufung von Macquarie folge eine Anhebung des Kursziels von Jefferies auf 350 Hongkong-Dollar (37,34 Euro).Erst am Montag hätten sich die Experten von Macquarie skeptisch gegenüber der Aktie von BYD geäußert. Analyst Allen Yuan halte die Aktie bei 166,90 Hongkong-Dollar (umgerechnet (17,83 Euro) für fair bewertet.Wenige Stunden später habe Alexious Lee von Jefferies dagegen gehalten. Er habe das Kursziel für die Aktie des Automobil-Herstellers auf 350.00 Hongkong-Dollar (umgerechnet 37,34 Euro) angehoben.Das habe der Aktie aber nicht helfen können. In den letzten Tagen habe das Papier den Rückwärtsgang eingelegt. Von 258 Hongkong-Dollar sei es bis auf 231 Hongkong-Dollar nach unten gegangen.Es bleibe dabei: BYD sitze sehr gut positioniert im wichtigsten Autoabsatzmarkt der Welt. Die Modellpalette werde peu a peu elektrifiziert. Die E-Bus-Sparte gewinne an Momentum und die Blade-Battery könnte Türöffner für Aufträge von anderen Automobil-Herstellern sein.Die BYD-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2021)