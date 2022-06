Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

33,64 EUR +1,45% (01.06.2022, 11:50)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der Umstieg auf die E-Mobilität lasse die Nachfrage nach Lithium explodieren. Um seine Versorgung mit dem weißen Gold zu sichern, plane BYD nun eine riesige Investition.BYD wolle laut Yicai Global sechs Lithium-Minen in Afrika kaufen. Die Vorkommen würden ausreichen, um den Bedarf für ein ganzes Jahrzehnt zu decken. Um welche Minen es sich handle und was BYD bereit sei, dafür auf den Tisch zu legen, habe das Unternehmen trotz Nachfragen keine Angaben gemacht. Bereits im nächsten Quartal sollten die ersten Blade-Batterien aus eigener Lithiumproduktion fertiggestellt werden.Langfristig könnte sich BYD durch die Selbstversorgung unabhängiger von steigenden Lithiumpreisen machen. Allein in den letzten zwölf Monaten sei der Tonnenpreis für Lithiumcarbonat von knapp 85.000 Yuan (13.000 Dollar) auf 468.500 Yuan (70.000 Dollar) explodiert.Um BYDs Minen-Deal abschließend zu bewerten, wären mehr Informationen nötig. Sicher sei aber, dass er das Unternehmen einen großen Schritt weiter in Richtung Versorgungs- und Planungssicherheit bringen würde.Schafft es die BYD-Aktie, die Hürde hinter sich zu lassen, können Anleger wieder zugreifen, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link