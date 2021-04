Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Konzern habe ordentliche Quartalszahlen vorgelegt. BYD habe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 mehr verdient als von Analysten erwartet. Auch die Umsätze hätten mehr als verdoppelt werden können. Dennoch seien die Aktionäre offenbar nicht ganz zufrieden. Die BYD-Aktie habe seit der Bekanntgabe der Bilanz rund 4% verloren.Im ersten Quartal 2021 habe Chinas wirtschaftliche Entwicklung stetige Fortschritte verzeichnet und gerade elektroangetriebene Fahrzeuge würden einen Boom erleben. BYD habe aber auch von "saisonalen Faktoren" gesprochen, die einen "gewissen Einfluss" hättaben. Eine konkrete Jahresprognose habe der Konzern jedoch nicht abgegeben.Die jüngsten Quartalszahlen kämen bei den Investoren offenbar nicht besonders gut an. Dennoch sehe "Der Aktionär" für die BYD-Aktie gute Chancen, nach der jüngsten Korrektur wieder auf Touren zu kommen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2021)