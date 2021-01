Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

22,88 EUR +12,71% (04.01.2021, 18:58)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

223,20 HKD +9,84% (04.01.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe gleich zum Jahresauftakt die psychologisch wichtige Marke von 200 HKD (Hongkong-Dollar) geknackt. Sogar das Allzeithoch bei 212 HKD sei überwunden worden.Anleger hätten eher entspannt auf Chinas 20%-ige Kürzung der Subventionen für New Energy Vehicles (NEVs) im Jahr 2021 reagiert. Viele Experten hätten mit einer deutlich höheren Kürzung der Subventionen gerechnet.Für BYD bleibe eine robuste Nachfrage nach den gehobenen Han- und Tang-Modellen sehr wichtig. BYD könne sich dadurch dem harten Wettbewerb im unteren NEV-Segment in China entziehen. Schöner Nebeneffekt: Die hochpreisigen Modelle könnten in Zukunft Umsatz und Margen extrem ankurbeln.Darüber hinaus könne die BYD-Aktie am Montag von einer Kaumfempfehlung der Credit Suisse profitieren. Das Unternehmen könnte im Dezember 2020 einen höheren Umsatz erzielt haben als im Vorfeld angenommen, hauptsächlich getrieben durch NEVs, so Credit Suisse-Analyst Bin Wang in seiner aktuellen Studie. Er habe sein Kursziel für die BYD-Aktie von 185 auf 250 HKD erhöht.Die BYD-Aktie habe die Konsolidierung auf hohem Niveau nach oben aufgelöst. Das Allzeithoch sei genommen worden. Jetzt sei der Weg nach oben frei. Die BYD-Aktie sei eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link