In den letzten drei Tagen vor der Veröffentlichung der Q3-Zahlen habe die BYD-Aktie bereits viel vorweggenommen. Eine Konsolidierung wäre nach dem starken Anstieg durchaus wünschenswert gewesen. Die Aktie klettere jedoch weiter und habe ein neues Allzeithoch erreicht.



Anleger sollten den steigenden Notierungen jedoch nicht hinterherlaufen. Wer bereits investiert ist, hält an der Position fest, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2020)



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

19,245 EUR +10,60% (02.11.2020, 12:29)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Die chinesische Gesellschaft der Automobil-Ingenieure habe vorgeschlagen, dass ab 2035 in China nur noch "umweltfreundliche" Autos zugelassen werden sollten. BYD wäre mit seinem Produktportfolio für dieses mögliche Szenario gut aufgestellt. CICC traue der Aktie noch einiges zu.Erst vor wenigen Tagen habe Chinas Staatschef Xi Jinping in seiner Videobotschaft zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York für einen Paukenschlag gesorgt. "Wir streben einen Wendepunkt bei den CO2-Emissionen vor 2030 und Kohlenstoff-Neutralität vor 2060 an", so Xi.Am Wochenende habe die chinesische Gesellschaft der Automobil-Ingenieure vorgeschlagen, die Zulassungen von New Energy Vehicles zu forcieren. Die Forderung: Der Markt für New Energy Vehicles solle bis 2035 mehr als 50 Prozent ausmachen, die Anzahl der Brennstoffzellenfahrzeuge solle etwa eine Million erreichen.Aktuell liege der Anteil der New Energy Vehicles an den Neuzulassungen bei knapp fünf Prozent.Hier habe BYD-Chefdesigner Wolfgang Egger (ehemals Audi) tolle Arbeit geleistet. Egger werde BYD einen neuen positiven Anstrich verpassen. Man dürfe davon ausgehen, dass die auf dem "Han" basierenden neuen Elektroflitzer ebenfalls gut ankommen würden.Nicht nur deshalb habe Li Wang von CICC das Kursziel für die BYD-Aktie auf 200 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 22,16 Euro angehoben.Zuletzt habe Bin Wang von der Credit Suisse sein Kursziel auf 185 Hongkong-Dollar nach oben geschraubt. 187 Hongkong-Dollar halte Yuqian Ding von der HSBC für machbar. Am weitesten lehne sich jedoch nach wie vor Ken Lee von UOB Ky Hian aus dem Fenster. Er sehe den fairen Wert für BYD bei knackigen 220 Hongkong-Dollar.