Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,945 EUR -3,37% (25.04.2022, 13:37)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (25.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe heute ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Die zurückzukaufenden Aktien würden dem Beteiligungsprogramm für die Mitarbeiter des Elektroauto- und Batterieherstellers dienen. Insgesamt sollten umgerechnet rund 260 Mio. Euro für den Rückkauf in die Hand genommen werden.Nachdem die BYD-Aktie vergangenes Jahr im Herbst ein Allzeithoch habe markieren können, notiere es aktuell knapp 30 Prozent niedriger. Diese Gelegenheit scheine das Unternehmen nun zu nutzen. Bis zu einem Preis von 300 Yuan (42,60 Euro) pro Aktie sollten insgesamt 1,8 bis 1,85 Mrd. Yuan investiert werden. Im ungünstigsten Fall werde BYD damit sechs Mio. Aktien erwerben, was 0,2 Prozent der sich im Umlauf befindenden Aktien entsprechen würde.Von dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm sollten bis zu 12.000 Beschäftigte profitieren. Das Unternehmen habe außerdem verkündet, dass der Anteil der von Mitarbeitern durch das Programm gehaltenen Aktien zehn Prozent des Gesamtkapitals nicht übersteigen solle.Das Rückkaufprogramm mache nur einen kleinen Anteil der ausstehenden Aktien aus. Auf den Kurs habe die Ankündigung daher keinen nennenswerten Einfluss. Das Erreichen des für 2022 ausgegebenen Ziels hingegen wäre ein starkes Zeichen. Der nächste Anhaltspunkt dafür würden die Verkaufszahlen für den April sein.Die BYD-Aktie ist interessant und bei 25 Euro können Investoren das Papier günstig abgreifen, so Julian Weber von "Der Aktionär". In die andere Richtung würde ein Sprung über die heute wieder in Ferne gerückte 200-Tage-Linie bei 28,50 Euro ein wichtiges charttechnisches Signal darstellen. (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link