Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,99 EUR -0,95% (21.06.2021, 10:42)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD-Anleger hätten in der letzten Woche starke Nerven gebraucht. Nach enormen Ausschlägen in beide Richtungen habe die Aktie des chinesischen E-Autobauers zum Wochenbeginn ihre starke Erholungsbewegung fortgesetzt. Auch wenn der Chart bereits top aussehe, könnte es heute sogar noch zum nächsten Kaufsignal kommen.Satte 70 Prozent Gewinn stünden bei der BYD-Aktie seit Mitte Mai zu Buche. Die massiven Kursverluste, die aus der branchenweiten Korrektur zwischen Februar und Mai resultiert hätten, seien damit nahezu wieder ausgeglichen. Nachdem der Wert Anfang Juni eine V-Formation aufgelöst habe, habe er im Zuge seines Höhenflugs noch weitere Kaufsignale generiert.Zum einen habe er vor rund zwei Wochen die 100-Tage-Linie bei 199 Hongkong-Dollar (HKD) durchbrochen. Zum anderen habe der Kurs vergangene Woche erfolgreich die kurzfristige Aufwärtstrendlinie bei 205 HKD getestet. Aufgrund dieses Kaufsignals sei der nachhaltige Sprung über den Widerstand gelungen, der vom 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 222 HKD und dem Zwischenhoch bei 225 HKD ausgehe. Könne der Titel nun über dem horizontalen Widerstand bei 235 HKD schließen, dürfte es innerhalb der nächsten Wochen dynamisch bis an das Allzeithoch bei 278,40 HKD gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: