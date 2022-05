Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

31,285 EUR +0,92% (19.05.2022, 11:43)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

259,60 HKD -0,23% (19.05.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die chinesische Regierung plane Gerüchten zufolge, die Fahrzeugverkäufe in den ländlichen Regionen ab Juni zu subventionieren. Sollten die Pläne der Regierung tatsächlich umgesetzt werden, werde erwartet, dass diese die Verkaufszahlen von New Energy Vehicles um 300.000 bis 500.000 Einheiten ankurbeln werden. Einer der Profiteure wäre BYD.Für die potenziell steigenden Fahrzeugverkäufe sei BYD derweil gerüstet. Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass sich der chinesische Konzern für das Jahr 2022 Lithiumprodukte im Wert von 4 Mrd. Yuan oder umgerechnet 565 Mio. Euro bei der Shenzhen Chengxin Lithium Group gesichert habe. An dem chinesischen Lithiumproduzenten halte BYD auch eine Beteiligung. Aufgrund der eigenen Batterieproduktion sei die Versorgung mit dem weißen Rohstoff für den Autobauer besonders wichtig.Sollten die Subventionen von der chinesischen Regierung durchgesetzt werden, wären das gute Nachrichten für BYD. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege bei 327,59 HKD (Hongkong-Dollar). Aber auch ohne Unterstützung vom Staat laufe das Geschäft bei BYD rund, der Autobauer habe in den letzten beiden Monaten Verkaufsrekorde erzielen können. Auch charttechnisch sehe es bei der BYD-Aktie gut aus, zuletzt habe sie über die 200-Tage-Linie bei 255,35 HKD ausbrechen und somit ein neues Kaufsignal generieren können, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: