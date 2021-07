Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,21 EUR -3,33% (15.07.2021, 21:09)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

213,80 HKD -3,26% (15.07.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.In den ersten fünf Monaten des Jahres seien in China 950.000 sogenannte NEV, also New Energy Vehicles, sprich vollelektrische, Plug-Ins und Brennstoffzellen-Autos verkauft worden. Mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Das spiele Herstellern wie BYD in die Karten.Das CAR-Institut erwarte für das Jahr 2021 2,2 Mio. verkaufte NEVs. "Um das Jahr 2025 kann man mit 5 Millionen rechnen", sage Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär". Solle heißen: Um das Jahr 2030 sei China ohne Elektroautos überhaupt nicht mehr vorstellbar."In den ersten 5 Monaten hat BYD in China knapp 200.000 Neuwagen verkauft, 56% oder 110.000 davon waren NEV, also die New Energy Vehicle. Allein von dem Modell Han EV konnten in den ersten 5 Monaten knapp 33.000 verkauft werden. Genauso viel wie Tesla von seinem Model Y verkauft hat. Also BYD positioniert sich gut", sage Dudenhöffer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: