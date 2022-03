Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

211,40 HKD -0,09% (28.03.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe seit Jahresbeginn bereits 18% verloren, seit dem Höchststand vergangenen November belaufe sich der Wertverlust auf ungefähr ein Drittel. Daraufhin hätten zunächst Goldman Sachs und nun auch HSBC Global Research reagiert und die ausgegebenen Kursziele teils drastisch gesenkt.HSBC Global Research habe das Kursziel von umgerechnet 52,65 auf 38,70 Euro reduziert. Da die Schätzung damit immer noch circa 50% über dem aktuellen Kurs liege, sei die Einstufung auf "kaufen" beibehalten worden. Die Bank halte die Marktsorgen um ein geringeres Wachstum des Elektroauto-Markts für überzogen. Durch die zuletzt durchgeführten Preiserhöhungen sei BYD in der Lage einen Teil des Kostendrucks weiterzugeben und zukünftig profitabler zu sein. HSBC folge damit dem Beispiel der US-Investmentbank Goldman Sachs, die ihr Kursziel ebenfalls von 41,90 auf 35,35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "kaufen" belassen habe.Trotz der gesenkten Kursziele seien die Analysten bei BYD optimistisch gestimmt. Der Autobauer sei mit seinen Elektrofahrzeugen und der eigenen Batterieproduktion gut aufgestellt. Nach der Erholung vom zwischenzeitlichen Tief habe die BYD-Aktie zuletzt wieder verloren und befinde sich auch am Montagvormittag im Minus. Vor einem Einstieg sollten interessierte Anleger den charttechnisch wichtigen Sprung über die 200-Tage-Linie bei 28,31 Euro abwarten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2022)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:24,95 EUR +0,20% (28.03.2022, 13:41)