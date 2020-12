Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

19,05 EUR -2,81% (16.12.2020, 16:35)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (16.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Bei dem Papier des chinesischen E-Autobauers zeichne sich immer mehr ein neuer Ausbruch ab. Erst gestern habe ein Analyst von China Merchants Securities sein Kursziel auf sage und schreibe 37 Euro erhöht - also 90 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Charttechnik verrate, ob dieses Ziel realistisch sei.Während des enorm steilen Höhenflug seit Juni habe die BYD-Aktie am 24. November ein neues Rekordhoch bei 22,40 Euro markiert. Nach dem starken Anstieg sei der Titel jedoch überhitzt gewesen und habe seitdem in Form eines Dreiecks konsolidiert. In der Charttechnik sei ein starker Anstieg mit einer darauffolgenden Verschnaufpause als Wimpel-Formation bekannt.Gelinge es dem Aktienkurs nun die obere Begrenzungslinie des Dreiecks bei rund 19,95 Euro nachhaltig zu durchbrechen, wäre mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechnen. Lege man dabei die Höhe des Anstiegs von Juni bis November an die mögliche Ausbruchsstelle, ergebe sich daraus ein rechnerisches Kursziel von rund 29 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: