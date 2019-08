Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (30.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Gute News von BYD in den letzten Tagen: Mit den Zahlen für das erste Halbjahr habe der Elektroautobauer bei Analysten und Anlegern wieder Pluspunkte sammeln können. Aktuell stehe BYD in Gesprächen mit dem VW-Konzern. BYD solle laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" Batterien für die VW-Tochter Audi liefern. Die Aktie mache einen Satz nach oben.BYD habe im ersten Halbjahr den Gewinn auf umgerechnet 205 Millionen Dollar verdreifacht. Der Umsatz sei um 15 Prozent auf umgerechnet 8,8 Milliarden Dollar geklettert. Das Wachstum stamme in erster Linie aus dem Bereich Elektroautos und Plug-Ins.BYD habe 1,6 Prozent mehr Autos im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 verkauft. Das Plus bei den Fahrzeugten mit alternativem Antrieb habe bei 94,5 Prozent auf 145.653 Stück gelegen. Dagegen sei der Absatz von Verbrennern um 44,9 Prozent auf 82.419 Autos gefallen.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" stehe BYD vor einem spannenden Deal mit der VW-Gruppe. BYD solle in Zukunft die Batterien für die VW-Premium-Tochter Audi liefern.Warum gerade Audi? Gut möglich, dass der derzeitige BYD-Chefdesigner Wolfgang Egger seine Kontakte habe spielen lassen. Eggersei lange Zeit für Audi tätig gewesen, bevor er zu BYD gewechselt sei.Die Aktie von BYD sei in den letzten Wochen unter mehrere wichtige Unterstützungen gerutscht. Auch die 200-Tage-Linie habe BYD nicht verteidigen können. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China setze den Märkten zu. Vor allem Autowerte wie BYD oder Geely hätten in den letzten Wochen deutliche Kursverlaute hinnehmen müssen.Mit den letzten positiven News im Rücken scheine sich das Papier von BYD wieder gefangen zu haben. Jetzt gelte es, den Widerstand bei 42,31 HongKong-Dollar (4,89 Euro) zu überwinden. Entwarnung könne gegeben werden, sobald das Papier die wichtige 200-Tage-Linie bei 49,31 Hongkong-Dollar (5,70 Euro) zurückerobere.An der BYD-Story hat sich grundsätzlich nichts geändert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Langer Atem sei gefragt. (Analyse vom 30.08.2019)