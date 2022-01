Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,78 EUR -1,59% (07.01.2022, 21:58)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

247,20 HKD -0,72% (07.01.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrofahrzeug-Unternehmens BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der Kurs der BYD-Aktie korrigiere weiter und sei bis Freitag auf eine horizontale Unterstützung zurückgefallen. Ins ernüchternde Bild passe auch eine Nachricht über Produktmängel.Holländischen Medienberichten zufolge lasse die Qualität der dortigen BYD-Busflotte zu wünschen übrig. Das Nahverkehrsmedium PV Magazin zitiere einen Fahrer, der sage, der Betreiber Keolis sorge zwar dafür, dass Probleme behoben würden. "Aber sobald 20 behoben sind, tauchen 50 neue auf."Unter anderem sollten Heizungen kaputt sein, Lenkräder nach links oder rechts ziehen, die Sitze für Fahrer schief und die Kabinen zugig sein. Kurzum: die Qualität der 246 Fahrzeuge starken Elektro-Flotte, die bereits Ende Dezember 2020 in Betrieb genommen worden sei, lasse offenbar zu wünschen übrig. Anfangs sollten die Busse sogar unvermittelt angehalten haben. BYD wolle diesen Monat nachgebesserte Busse anbieten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: