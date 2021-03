Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die letzten Zahlen seien gut gewesen - dennoch hätten diese den weiteren Abverkauf der BYD-Aktie nicht stoppen können. Am Dienstag habe sich das Papier des chinesischen Automobil-Herstellers an der Heimatbörse in Hongkong stabilisiert. Die Analysten von Goldman Sachs würden gute Chancen sehen, dass die Aktie bald wieder nach oben drehe.BYD liege im Plan. Im Februar habe der Automobil-Hersteller 20.927 Autos verkauft, ein Anstieg von 280 Prozent. Von Januar bis Februar 2021 habe der Gesamtabsatz bei 63.328 Einheiten gelegen, ein Plus von 106 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Nicht nur deshalb habe die US-Investmentbank Goldman Sachs die Aktie von BYD von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Ein besserer Produktmix könnte den Margendruck verringern, da die NEV-Subventionen abnehmen würden und der Wettbewerb zunehme. Der Ausbau der Batteriekapazitäten könnte dem Unternehmen helfen, von der wachsenden Nachfrage nach Batterien zu profitieren, die nicht nur durch Chinas starke regulatorische Impulse für die Elektrifizierung von Flotten, sondern auch durch die wachsende weltweite Nachfrage entstehe.BYD scheine gut positioniert zu sein, um 2021 das schnellste Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre zu erzielen, so Goldman Sachs. Das Kursziel laute 249 Hongkong-Dollar (umgerechnet 27,00 Euro).Die Aktie habe sich am Dienstag stabilisiert. Die Unterstützung bei 165 Hongkong-Dollar sei dabei ein wichtiger Support gewesen. Im Anschluss sei das Papier wieder nach oben gedreht. Im Tagesverlauf sei die BYD-Aktie sogar bis auf 185 Hongkong-dollar nach oben geklettert.Es bleibe dabei: Das zuletzt genannte Kauflimit bei 19.50 Euro habe gegriffen. Nach wie vor biete der Bereich bei 166 Hongkong-Dollar (umgerechnet 18,00 Euro) eine starke Unterstützung. Sollte aufgrund der Marktschwäche auch diese Marke fallen, liegt der nächste Support bei 155 Hongkong-Dollar (umgerechnet 16,80 Euro), so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2021)