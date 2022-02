Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (22.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bedingt durch die sich weiter zuspitzende Lage in der Ukraine, würden auch die Anleger zunehmend nervöser. So sei es auch bei der BYD-Aktie am heutigen Dienstag rund 4,4 Prozent nach unten gegangen. Damit entferne sich der Titel auch wieder weiter von der wichtigen 200-Tage-Linie. Die Chance auf einen Rebound sei aber noch nicht verloren.Zuletzt habe BYD die Analysten erneut positiv überraschen können, da der Autobauer seinen starken Marktanteil von 20 Prozent habe verteidigen können. Allerdings sei der Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie bei aktuell 247 Hongkong-Dollar (HKD) nur kurzzeitig geglückt. Bedingt durch die Zinswende und die geopolitischen Spannungen sei im schwachen Marktumfeld auch die BYD-Aktie wieder abgesackt.Aktuell gebe es zwei wichtige Support-Zonen, die den aktuellen Erholungsversuch stützen würden. Zum einen liege im Bereich bei 228 HKD ein Support und das Mehrmonatstief bei 217 HKD fungiere ebenfalls als Unterstützung.