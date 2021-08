Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,69 EUR +6,80% (02.08.2021, 15:04)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

280,60 HKD +8,34% (04.08.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie trotze dem schlechten Sentiment bei chinesischen Aktien und sei wie entfesselt. Der Kurs habe heute sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Wie gehe es nach der Monster-Rally jetzt weiter? Seien die besten Tage schon vorbei oder lohne sich der Einstieg noch?Der Juli sei bei chinesischen Aktien kein guter Monat gewesen. Die staatlichen Regulierungsbehörden in China hätten immer härter durchgegriffen und die geforderten Auflagen hätten für zunehmende Verunsicherung bei den Anlegern gesorgt. Besonders Technologie-Titel hätten stark an Wert verloren. So auch die BYD-Aktie, die im Laufe des Julis eine Konsolidierung durchgelaufen habe. Der Abverkauf habe am GD200 und der psychologisch wichtigen Marke von 200-HKD (Hongkong Dollar)-Marke geendet.Während andere Aktien mit China-Bezug noch auf Erholung hoffen würden, habe BYD den Turbo gestartet. Ab dem 28. Juli habe der Titel mächtig Momentum entwickelt und habe in nur einer Woche um 43% zugelegt. Am heutigen Mittwoch sei der Kurs im Hongkong-Handel erneut um über 8% gestiegen und habe damit ein neues Allzeithoch bei 282,40 HKD markiert.Der Aufwärtstrend sei stark und werde die BYD-Aktie mittelfristig weiter auf neue Höchststände treiben. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und Neueinsteiger besser auf den Rücksetzer warten und nicht am Hoch kaufen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: