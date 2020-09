Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

11,865 EUR -0,88% (23.09.2020, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

12,115 EUR +0,29% (23.09.2020, 10:42)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (23.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktie von BYD sei der Befreiungsschlag gelungen. "Der Aktionär" habe bereits über die enorm bullishe Chartformation berichtet. Nun sei der Ausbruch geglückt. Die Aktie sei seit dem Kaufsignal knapp 20 Prozent im Plus. Aus charttechnischer Sicht sollte es für den chinesischen Konzern jetzt noch weiter nach oben gehen.Der BYD-Aktie sei der Ausbruch aus einer langfristigen Tassenformation gelungen. Diese enorm starke Chartformation habe sich vom Mehrjahreshoch von 2017 bis Mitte September erstreckt. Nachdem am 15. September das alte Mehrjahreshoch bei 10,27 Euro geknackt worden sei, sei es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung gekommen.Seit Anfang der Woche erhole sich der Kurs jedoch von dem starken Anstieg. Da das Papier enorm an Trendstärke (siehe MACD- und ADX-Indikator) gewonnen habe, sei mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Überwinde die Aktie das Hoch bei 12,26 Euro, werde der Höhenflug vermutlich fortgesetzt. Das rechnerische Kursziel liege bei 16 Euro - also 35 Prozent über dem aktuellen Kurs.Anleger können aktuell die Verschnaufpause für einen (Zu-)Kauf nutzen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link