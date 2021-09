Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) einsteigen.Das sehe gar nicht schlecht aus: Während die Kurse chinesischer Aktien mit Tech- und Internetbezug überwiegend massiv unter Druck stünden, habe die BYD-Aktie im August sogar ein neues Hoch erreicht. Es sei eine leichte Korrekturbewegung gefolgt. Unterdessen habe BYD gestern und heute zwei Nachrichten zum operativen Geschäft veröffentlicht.Erste Nachricht: BYD habe zum ersten Mal zwei E-Busse nach Ancona (Italien) geliefert. Die Busse würden dort vom örtlichen Busbetreiber im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt.Tags zuvor habe BYD bereits gemeldet, dass in Zusammenarbeit mit dem Bushersteller Alexander Dennis Limited fünf Doppelstockbusse in England ausgeliefert worden seien.Die Meldungen würden einmal mehr ein Schlaglicht werfen auf die Tatsache, dass BYD auch im Ausland zunehmend erfolgreich sei. Sie seien aber nicht spektakulär genug, um den Kursverfall der Aktie aufzuhalten. Charttechnisch sei trotzdem noch nichts angebrannt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: