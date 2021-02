Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe eine atemberaubende Performance aufs Parkett gelegt. 430 Prozent habe der Titel in den letzten zwölf Monaten zugelegt. Seit Jahresanfang habe das Papier bereits wieder 40 Prozent hinzugewonnen. Was treibe die BYD-Aktie an?Der Autobauer sei gut positioniert. Mit Wolfgang Egger habe BYD Ende 2016 einen wichtigen Mann an Bord geholt, der den Erfolg mitentscheidend präge. Egger sei vorher bei VW und Audi gewesen. Er habe u.a. den ersten Audi e-tron concept entwickelt. Egger sei als Chefdesigner bei BYD für die Elektro-Limousine Han verantwortlich. Ein echter Hingucker. Zudem komme der Stromer bei den Konsumenten sehr gut an. Des Weiteren gehe es mit der Elektrifizierung des Portfolios voran und BYD habe im Vergleich zu VW, BMW und Daimler eine eigene Batterieproduktion hochgezogen!Dennoch: Für Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gehe der Hype rund um BYD etwas zu weit. "BYD hat im letzten Jahr weniger Fahrzeuge verkauft. Und auch bei den Elektroautos waren es gerade mal 189.700 Fahrzeuge in 2020 die von BYD verkauft wurden, also 44% aller verkauften BYD-Fahrzeuge. Im Vergleich zu 500.000 Tesla "dünn". Bisher ist es noch nicht gelungen, die Autos nach Europa zu bringen. Nicht besonders innovativ, auch wenn sie mit der Blade-Battery-Geschichte gekommen sind. Die machen andere Hersteller aber auch", sage Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR. "Warren Buffett sollte seine Anteile verkaufen", ergänze Dudenhöffer.Viele Analysten sähen das anders. Sie hätten in den letzten Wochen immer wieder die ausgezeichnete Marktposition von BYD hervorgehoben und ihre Kursziele nach oben angepasst.DER AKTIONÄR sehe die weitere Entwicklung von BYD durchaus positiv. Gute Position im Bereich E-Mobility, eigene Batterieproduktion, Wachstumsmarkt China. Der Aufwärtstrend der BYD-Aktie sei nach wie vor intakt. Anleger sollten sich von kurzfristigen Konsolidierungen nicht aus der Ruhe bringen lassen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät, die BYD-Aktie zu halten! (Analyse vom 11.02.2021)