BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Zu Beginn der Handelswoche habe Analyst Liang Yonghuo von China Merchants Securities mit seinem Kursziel für die BYD-Aktie von 340,00 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 37,00 Euro für Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch habe SPDB International dagegen gehalten und das Papier des Automobil-Herstellers mit "verkaufen" eingestuft.Analyst Tony Shen sehe den Hype rund um die BYD-Aktie als übertrieben an. für ihn liege der faire Wert bei 149,12 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 15,73 Euro.Etwas optimistischer sei Nick Lai von J.P. Morgan. Die BYD-Aktie stufe er mit "hold". Sen Kursziel laute 200 Hongkong-Dollar. Für BYD setze Lai ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 80 für das Batteriegeschäft und von 50 für das Elektroauto-Segment an.Lai halte die hohen Multiplikatoren für gerechtfertigt, da er davon ausgehe, dass die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen von 5 Prozent der Neuwagenverkäufe im Jahr 2019 auf 20 Prozent im Jahr 2025 steigen werde.Es bleibe dabei. Die BYD-Aktie konsolidiere auf hohem Niveau. Dabei habe sich die untere Begrenzung bei 18,00 Euro mehrmals als Support herausgestellt. Die 50-Tage-Linie verlaufe aktuell bei 18,08 Euro und dient ebenfalls als Unterstützung.Gelingt es der BYD-Aktie in den nächsten Tagen die obere Begrenzungslinie des ansteigenden Dreiecks bei rund 19,95 Euro zu überwinden, wäre der Weg Richtung Allzeithoch bei 22,40 Euro frei, so Jochen Kauper. (Analyse vom 17.12.2020)