Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

8,448 EUR +4,04% (21.11.2017, 16:05)



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

8,419 EUR +3,94% (21.11.2017, 16:06)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (21.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Eigentlich sei BYD-Chef Wang Chuanfu für seine Zurückhaltung bekannt. Umso erstaunlicher sei die Tatsache gewesen, dass Wang zur Feier des 23-jährigen Bestehens des Autoherstellers am vergangenen Sonntag für das Jahr 2025 einen Umsatz von einer Billion Yuan in Aussicht gestellt habe. Das wären umgerechnet knapp 128 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das Hightech-Unternehmen habe 2016 rund 104 Milliarden Yuan erlöst. Wang rechne demnach mit einer Verzehnfachung der Erlöse.Wang gehe ebenfalls davon aus, dass im Jahr 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr auf Chinas Straßen zu sehen sein würden. Das würde sicherlich dem Unternehmen in die Karten spielen, schließlich sei BYD mit einem Absatz von über 100.000 Stromern der größte Elektroautobauer der Welt, noch weit vor Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA)!Am Montag habe die BYD-Aktie mit dem stärksten Kursanstieg seit dem 4. Oktober geglänzt.Dass die BYD-Aktie jetzt ohne Stopp durchziehe und in zweistellige Kursregionen klettere, sei nicht zu erwarten. Besser wäre eine langsame, kontinuierliche Aufwärtsbewegung, so dass sich der Titel auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten in Kursregionen zwischen 12,50 und 15,00 Euro vorarbeite.Die BYD-Aktie sollte man nicht aus der Hand geben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2017)