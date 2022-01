Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,43 EUR +2,18% (03.01.2022, 12:25)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (03.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrofahrzeug-Unternehmens BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Mit einem leichten Minus sei die BYD-Aktie an der Börse in Hongkong heute ins neue Jahr gestartet. Zumindest in Deutschland steige der Kurs aber zeitweise knapp zwei Prozent. Anleger würden womöglich positiv auf die aktuellen Absatzzahlen reagieren, die der E-Autobauer aus China am Vormittag präsentiert habe. Zu Recht?Im Dezember 2021 habe BYD 99.112 Autos verkauft - ein Plus von 76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In der NEV-Sparte (also Elektroautos und Hybridfahrzeuge) seien 93.945 Fahrzeuge verkauft worden. Ein Plus von knapp 226 Prozent gegenüber den 28.841 Fahrzeugen im Jahr zuvor.Der Dezember gebe die Richtung für 2022 vor: Dieses Jahr wolle BYD insgesamt 1,2 Millionen Elektroautos in China verkaufen (Hybrid-Modelle eingeschlossen). Das würde voraussichtlich rund 25 Prozent Marktanteil entsprechen.Engagierte Anleger bleiben angesichts des ordentlichen Charts und der starken Positionierung des Unternehmens in einem Zukunftsmarkt aber an Bord, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link