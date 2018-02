London Stock Exchange-Aktienkurs BT Group-Aktie:

Kurzprofil BT Group plc:



Die BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF) ist die Holdinggesellschaft einer integrierten Unternehmensgruppe, die Stimm- und Datenübertragungsdienste in mehr als 170 Ländern anbietet. Das Angebotsspektrum umfasst nationale und internationale Telekommunikations-Services, Netzwerk- und IT-Services, Breitband- und Internet-Produkte wie auch verschiedene Produkte, die die Bereiche Festnetz und Mobilfunk miteinander verbinden.



Der Konzern gilt in Großbritannien sowohl für den privaten als auch für den Geschäftskundenmarkt als einer der größten und führenden Kommunikationsdienstleister des Landes. BT legt großen Wert auf enge Kundenbindung, mit dem Ziel, die für ein Telekommunikationsunternehmen bestmögliche Kundenbetreuung zu gewährleisten, gleichzeitig aber die eigene Effizienz und Produktivität zu steigern. (08.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BT Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Telekomkonzerns BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF).Die Q3-Zahlen seien umsatz- und ergebnisseitig schwach ausgefallen. Der bereinigte Umsatz und das bereinigte EBITDA seien um jeweils 2,4% y/y gefallen. Der einzige nennenswerte Wachstumstreiber sei beim Umsatz das Mobilfunkgeschäft mit EE gewesen. Das berichtete Nettoergebnis sei zwar deutlich um 34,0% y/y geklettert, habe damit jedoch ebenfalls signifikant unter den Erwartungen gelegen. Nichtsdestotrotz habe Konzernchef Gavin Patterson die Q3-Zahlen als im Rahmen der eigenen Erwartungen bezeichnet, weshalb auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt worden sei. Nach neun Monaten bleibe das Unternehmen aber bisher hinter seiner eigenen Zielsetzung zurück, weshalb das laufende Quartal überdurchschnittlich ausfallen müsse, damit diese noch erreicht würden. Das sei aber nicht wahrscheinlich.Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2017/18 und 2018/19 leicht gesenkt. Das Wertpapier zeige sich entgegen seiner Erwartung nach wie vor sehr schwach. Der Bilanzskandal in Italien, der schwache Ausblick für 2017/18 und Restrukturierungsmaßnahmen bzw. Risikofaktoren wie u.a. das Defizit in der Pensionskasse, welches sich in Q3 weiter erhöht habe, sowie der Brexit würden das Kurspotenzial begrenzen - trotz der relativ niedrigen Bewertung.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die BT Group-Aktie. Das Kursziel sei von 2,85 auf 2,70 GBP gesenkt worden. (Analyse vom 08.02.2018)Börsenplätze BT Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs BT Group-Aktie:2,753 EUR -0,76% (08.02.2018, 14:06)