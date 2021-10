Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach wie vor einsteigen.Aberdeen wolle grüner werden. Und dabei helfen solle nach Entscheidung des Stadtrats der schottischen Großstadt nun BP. Der Plan wäre, dass der britische Energieriese eine Infrastruktur zur Versorgung mit grünem Wasserstoff aufbaue. Ein spannendes Prestige-Projekt für das bisher noch stark auf Öl- und Gas fokussierte Unternehmen.Noch sei keine Investitionsentscheidung getroffen worden. BP solle nun klar darlegen, wie Aberdeens Energiebedarf zukünftig in großem Umfang mit grünem Wasserstoff gedeckt werden könne. Inwieweit der Konzern dabei eigenes Know-How nutzen werde und in welchem Umfang man Kooperationen mit anderen Wasserstoff-Spezialisten eingehen werde, sei ebenfalls noch unklar.Darüber hinaus wolle BP gemeinsam mit Daimler in Großbritannien eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen und die Nutzung von Brennstoffzellen-LKW vorantreiben. Die beiden Konzerne hätten daher nun ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Ziel sei, dass BP bis 2030 bis zu 25 Wasserstoff-Tankstellen errichten und betreiben werde.BP scheffele aktuell dank stark gestiegener Öl- und Gaspreise satte Gewinne und positioniere sich gleichzeitig in strategisch wichtigen Bereichen, um auch in einer neuen Energiewelt weiterhin zu den Big Playern zählen zu können. Die günstig bewertete Aktie bleibe attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: