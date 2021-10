Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern der Welt würden sich die Menschen um die zukünftige Erdgasversorgung sorgen. Daher sei BP-Chef Bernard Looney im Rahmen eines Energieforums in Indien auf mögliche Auswege aus der Gaskrise gefragt worden. Der CEO eines der weltgrößten Erdgasproduzenten spreche sich ganz klar für eine stärkere Diversifizierung aus.Andere Lösungsansätze wären für ihn langfristige Verträge, die Produzenten und Verbrauchern eine höhere Sicherheit liefern würden. BP habe etwa kürzlich mit der chinesischen Shenzhen Gas Group einen 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen.Darüber hinaus habe Looney stärkere Investitionen in Speicher angeregt, um "das System ausbalancieren zu können."Das aktuelle Marktumfeld spiele BP natürlich voll in die Karten. Die Briten würden derzeit üppige Einnahmen scheffeln, die wiederum teilweise in Zukunftsprojekte wie Erneuerbare Energien, Wasserstoff oder E-Mobilität investiert werden könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: