Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (22.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach wie vor zugreifen.BP habe es geschafft, die aktuelle Rally der Gaspreise nicht nur in kurzfristig hohe Profite umzuwandeln, sondern sich langfristig einen riesigen Absatzmarkt zu sichern. So habe der britische Energieriese nun einen Vertrag mit der chinesischen Shenzhen Gas Group (ISIN CNE100000JM1 / WKN A1C1S4) unterzeichnet. Demnach liefere BP ab dem Jahre 2023 über zehn Jahre hinweg Erdgas ins Reich der Mitte.Jährlich solle Shenzhen Sino-Benny LPG Co Ltd, eine Tochter von Shenzhen Gas, 300.000 Tonnen Gas erhalten. Nach Angaben der Briten würden sich die Preise an den internationalen LNG-Preisen richten.Durch den Deal baue der Konzern seine Position im bevölkerungsreichsten Land der Welt weiter aus. Seit diesem Jahr beliefere BP im Rahmen eines ähnlichen Vertrags die chinesische Foran Energy Group.Der Vertrag mit Shenzhen Gas Group verschaffe BP Planungssicherheit. Die Aussichten für den Energieriesen seien angesichts der anhaltend hohen Preisniveaus für Öl und Gas weiterhin gut. Zahlreiche spannende Projekte in Zukunfts-Technologien würden bei der günstig bewerteten Aktie nach wie vor für Fantasie sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: