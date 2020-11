Börsenplätze BP-Aktie:



2,767 EUR +4,06% (16.11.2020, 16:38)



2,7695 EUR +4,65% (16.11.2020, 16:23)



2,4795 GBP +4,66% (16.11.2020, 16:24)



GB0007980591



850517



BPE5



BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die leidgeprüften BP-Aktionäre hätten bereits in der Vorwoche endlich mal wieder Grund zur Freude gehabt. Denn nach einer monatelangen Talfahrt sei es mit der Dividendenperle deutlich nach oben gegangen. Und auch die neue Börsenwoche beginne verheißungsvoll.So seien die Ölpreise mit deutlichen Aufschläge in den Tag gestartet. Ein womöglich robuster Wirtschaftsaufschwung in China habe gleich zum Handelsstart die Kurse von Brent, WTI & Co. gestützt. Die neuen Konjunkturdaten würden auf ein schnelleres Wachstum im vierten Quartal hindeuten. Im Oktober seien die Umsätze im Einzelhandel um 4,3 Prozent und damit stärker als im Vormonat gestiegen. Die Industrieproduktion sei etwas schneller als erwartet um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geklettert.Die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage sorge für Auftrieb bei den Ölpreisen, sagte Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank. Er habe auf Aussagen der chinesischen Statistikbehörde verwiesen, wonach die Verarbeitung von Rohöl in China im Oktober ein Rekordniveau von 14,1 Millionen Barrel pro Tag erreicht habe.Generell habe Weinberg eine "ausgelassene Stimmung" am Ölmarkt erkannt. Dies hänge auch mit dem jüngsten allgemeinen Optimismus der Anleger zusammen und mit einem zuletzt schwächeren US-Dollar. Eine Kursschwäche der amerikanischen Währung mache Rohöl in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger und stütze die Nachfrage.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFX