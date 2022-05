Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des britischen Energiekonzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Die Aktie von BP haussiere weiter. Nach starken Zahlen für das erste Quartal habe der Kurs des Energieriesen erneut kräftig zugelegt. Und nun gebe es weiteren Rückenwind von den Rohstoffmärkten. So hätten die Ölpreise vor der Sitzung des Ölverbunds OPEC+ ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag leicht ausgeweitet.Brent sei um 55 Cent auf 110,69 US-Dollar geklettert, WTI sei um 35 Cent auf 108,16 Dollar gestiegen. Am Vortag hätten die Ölpreise deutlich zugelegt. Auslöser sei die Aussicht auf ein EU-Embargo auf russisches Rohöl gewesen. Die EU-Kommission schlage vor, den Bezug russischen Erdöls als Sanktion wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine innerhalb eines halben Jahres auslaufen zu lassen. Die EU-Länder müssten dem Vorschlag aber noch einstimmig zustimmen, was noch nicht sicher sei.In diesem Umfeld berate die OPEC+ über ihre Förderstrategie. Es werde erwartet, dass der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Verbund seinen Kurs moderater Produktionssteigerungen fortsetze. Bislang seien trotz des Ukraine-Kriegs keine größeren Konflikte innerhalb der OPEC+ festzustellen.Üppige Gewinne, clevere Zukunftsinvestitionen, eine starke Bilanz, eine günstige Bewertung und ein starker Chart - kurzum: Die BP-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte zur Sicherung der angelaufenen Gewinne nun auf 3,70 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: