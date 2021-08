Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,55 EUR +4,53% (03.08.2021, 16:09)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,518 EUR +3,17% (03.08.2021, 15:55)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

300,65 GBp +3,76% (03.08.2021, 15:56)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Starke Erträge, eine solide Bilanz und das Vertrauen in das zugrunde liegende Geschäft würden zu einer Erhöhung der Dividenden und Aktienrückkäufen führen.BP habe einen bereinigten Gewinn von USD 2,8 Mrd. (+6,5% qoq) ausgewiesen, der 30% über dem Marktkonsens gelegen habe. Die starken Ergebnisse seien in erster Linie durch günstige Öl- und Gaspreise unterstützt worden. Infolge der höheren Gewinne sei die Nettoverschuldung weiter auf USD 33 Mrd. gesunken.BP habe sein Ziel bekräftigt, Vermögenswerte in Höhe von USD 25 Mrd. zu veräußern, wovon USD 10 Mrd. bereits im ersten Halbjahr eingegangen seien.BP komme mit seiner Dekarbonisierungsstrategie gut voran, da bis Ende Juni bereits 21 GW an erneuerbaren Kapazitäten gebaut worden seien.Die letzte Empfehlung für die BP-Aktie lautete "Halten", so Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.