Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,845 EUR +2,96% (29.04.2020, 13:26)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,335 GBP +3,54% (29.04.2020, 12:43)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Aktien aus der Öl-und Gasbranche seien bei Investoren hierzulande wegen ihrer üppigen Dividendenzahlungen beliebt. BP habe in dieser Hinsicht geliefert. So liege die Dividende für das erste Quartal trotz des sehr schwierigen Umfelds mit 10,5 US-Cent über dem Niveau des Vorjahres. Zudem locke die BP-Aktie mit reichlich Kurspotenzial.So würden z.B. die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs die Dividendentitel für deutlich unterbewertet halten. Analyst Michele della Vigna sehe den fairen Wert der BP-Aktie weiterhin bei 5,50 GBP (umgerechnet 6,27 Euro), was satte 62% über dem aktuellen Kursniveau liege. Dementsprechend bleibe die BP-Aktie auf Goldmans viel beachteter "Conviction Buy List". Della Vigna zufolge habe der britische Konzern im ersten Quartal in einem schwierigen konjunkturellen Marktumfeld solide abgeschnitten. Ihm gefalle auch, dass sich BP einer strikten Kostenkontrolle verschrieben habe.Auch "Der Aktionär" halte die BP-Aktie derzeit für unterbewertet. Aufgrund der stark angeschlagenen Ölpreise sollten allerdings nach wie vor nur mutige Anleger mit einem langen Atem bei der BP-Aktie zugreifen. Hierbei sollte die Position mit einem Stopp (2,70 Euro) abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,857 EUR +3,91% (29.04.2020, 13:40)